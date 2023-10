F1 Gp Qatar 2023, Leclerc: “Sarà corsa estrema a livello fisico, contento che ci sia la Sprint”

Charles Leclerc ha incontrato i media nel paddock di Lusail, sede del Gran Premio del Qatar 2023. Il diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 proporrà una sola ora di prove libere al venerdì, poi le qualifiche in vista della Sprint race del sabato che precederà la gara classica in programma domenica alle ore 19:00. “Abbiamo fatto bene nei weekend con la Sprint e sono contento che ci sia anche qui, ma non significa che saremo per forza competitivi – spiega Leclerc – Sarà probabilmente la corsa più estrema dell’anno a livello fisico, fa più caldo che a Singapore e il grado di umidità alla sera è comparabile. Non è un segreto che questo format di weekend mi piaccia molto, visto che ogni giorno si va in pista per qualcosa di importante.”

La Ferrari lotta anche per il secondo posto nel Mondiale costruttori: “I valori tra noi e le altre squadre sono molto simili, sarà una lotta serrata e dovremo lavorare bene già in qualifica per cercare di partire il più avanti possibile – prosegue il monegasco – Vogliamo continuare il trend degli ultimi GP, in cui siamo sempre stati competitivi con i nostri rivali diretti. Gli ultimi pacchetti di aggiornamenti ci hanno dato maggior consapevolezza.”