F1 GP Qatar 2023, Leclerc: “Qualifica dura, ho fatto il massimo”

“È stata una qualifica molto dura, ma credo di aver fatto il massimo nelle condizioni in cui ho corso. Abbiamo faticato tanto nel primo settore, mentre nel secondo eravamo davvero veloci ma specialmente nel Q2 ho dovuto abortire alcuni ben due giri. Purtroppo ho faticato molto con le gomme posteriori, però nel complesso credo di aver fatto il massimo con ciò che avevo a disposizione”. Lo ha detto il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, dopo le qualifiche del venerdì del GP del Qatar:“Dovrò cercare di lavorare al massimo per trovare il passo giusto già da domani. Non penso che si possa correggere molto nel set up della macchina, non c’è margine per farlo visto il parco chiuso”.