F1 GP Qatar 2023, Hamilton sui social: “Ho visto il replay, 100% colpa mia. Chiedo scusa a George e al team”

“Ho visto il replay ed è stata 100% colpa mia, mi prendo la responsabilità. Chiedo scusa alla squadra e a George”. Con questo messaggio sui social Lewis Hamilton ammette le proprie colpe riguardanti l’incidente che ha coinvolto lui stesso e George Russell alla prima curva del GP del Qatar. Hamilton è stato costretto al ritiro, mentre il compagno di scuderia è riuscito a rimontare e chiudere in quarta posizione.

I’ve watched the replay and it was 100% my fault and I take full responsibility. Apologies to my team and to George.

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) October 8, 2023