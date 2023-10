Sampdoria, Radrizzani incontra Ibrahimovic ma rassicura: “Pirlo confermato”

Andrea Radrizzani, proprietario della Sampdoria insieme a Matteo Manfredi, è stato sorpreso a Milano impegnato in un pranzo con Zlatan Ibrahimovic. Lo stesso patron blucerchiato ha subito però messo a tacere eventuali voci di mercato: “Zlatan è un amico, nessun cambio in panchina – spiega – Pirlo è assolutamente confermato.” Nessun ribaltone per il momento, nonostante il penultimo posto in classifica. La panchina di Pirlo resta molto a rischio, anche se il pareggio di Ascoli potrebbe aver fatto guadagnare qualche punto a livello di fiducia da parte della dirigenza.