F1, GP Qatar 2023 replica gara in chiaro su TV8: orario, canale e come vederla

Il GP del Qatar 2023 di F1 a Losail sarà visibile in replica in chiaro su TV8: di seguito vi proponiamo allora le informazioni utili su orario, canale e come vedere la differita della diciassettesima gara stagionale. Verstappen parte dalla pole position (conquistata venerdì), alle sue spalle le Mercedes con Leclerc soltanto quinto e Sainz addirittura dodicesimo. Si gareggia in notturna: la gara inizierà alle ore 19 di domenica 8 ottobre, chi non dovesse riuscire a seguire la gara in diretta sui canali pay di Sky, potrà contare sulla differita di TV8, il canale in chiaro di Sky, dove la gara sarà visibile in replica alle ore 22 al canale 8 del telecomando. Sportface.it in ogni caso vi aggiornerà con la diretta in tempo reale con il live testuale, di seguito ecco il riepilogo.

COME VEDERE LA GARA IN DIRETTA

SEGUI IL LIVE

Domenica 8 ottobre 2023

ore 19 Gara su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (in differita in replica in chiaro su TV8 alle ore 22)