F1 GP Olanda 2023, Verstappen: “Qualifiche difficili, contento della pole davanti a questo pubblico”

Ennesima pole-position della stagione per Max Verstappen, che nel GP d’Olanda andrà domani a caccia del nono successo consecutivo. “Sono state qualifiche molto difficili. Siamo partiti con le gomme intermedie, pensando di mettere insieme un buon giro in sicurezza. Nel Q3 abbiamo sbagliato perché non pensavamo che la pista si sarebbe asciutta così in fretta, ma alla fine questo errore per fortuna non ci è costato caro grazie alla bandiera rossa che ci ha permesso di poter montare le slick“, ha analizzato il pilota della Red Bull al termine delle qualifiche. “Non avevamo mai girato qui a Zandvoort con queste condizioni meteo così variabili. È grandioso aver conquistato la pole position davanti a questo fantastico pubblico”, ha concluso il due-volte iridato.