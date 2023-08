F1 Gp Olanda 2023, Norris: “Buon secondo posto. Verstappen è frustrante”

Lando Norris è stato protagonista delle Qualifiche del Gp d’Olanda. Il pilota della McLaren ha chiuso le prove al secondo posto, dietro soltanto all’alieno-pilota Max Verstappen. Nel post gara Norris ha parlato della prestazione sua e della sua macchina, per poi lasciarsi ad un commento sul Campione del Mondo.

Le parole di Norris: “Il secondo posto è un buon risultato in queste condizioni. Chiaramente speri sempre che Max (Verstappen, ndr) commetta un errore ma non lo fa mai. Per certi versi è frustrante. Sono contento, il team ha fatto un buon lavoro in qualifiche molto caotiche Le condizioni le hanno rese ancor più stressanti di quanto non siano normalmente. L’ultimo tentativo? La prima metà del giro è stata fantastica, la seconda uno dei miei giri peggiori. Ma abbiamo sempre fatto bene in questo tipo di condizioni, accetto il secondo posto“.