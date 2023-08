Onana horror in queste prime partite allo United: altro errore, stavolta dopo un minuto (VIDEO)

di Antonio Di Cello 25

Andrè Onana non ha iniziato al meglio la stagione e la sua nuova avventura al Manchester United. Questa volta l’errore è arrivato ad Old Trafford nella gara interna contro il Nottingham Forest. Da record l’errore del portiere: dopo appena un minuto il portiere ex Inter ha subito un gol in ripartenza che poteva essere gestito sicuramente meglio. Questo il video.