F1 GP Olanda 2023, Verstappen: “McLaren veloce, ma sono fiducioso”

E’ appena iniziato il weekend che farà gareggiare Max Verstappen nella sua Olanda. Il pilota della Red Bull, dopo le Prove Libere, ha parlato del passo che bisognerà avere per fare delle qualifiche importanti nella giornata di domani. Queste le parole del Campione del Mondo in carica.

Verstappen: “Prevedo una buona qualifica per domani, vedremo se una McLaren apparsa veloce sarà in grado di impensierirci. Sono contento del bilanciamento complessivo della macchina, anche se in alcune curve ho avuto dei problemi che contiamo di risolvere. La macchina ha un grande potenziale, penso che la qualifica possa essere positiva. McLaren? Sono apparsi molto veloci con tutte le mescole, vedremo se sapranno lottare con noi. È fantastico vedere questa grande mole di tifosi sulle tribune, sempre molto caldi anche tra una sessione e l’altra“.