F1 GP Olanda 2023, Sainz: “Lontanissimi dal podio in termini di passo, ottimista per Monza”

Il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, dopo aver concluso la gara del Gran Premio d’Olanda 2023 di Formula 1 in quinta posizione, ha commentato la sua prestazione: “Nell’ultimo stint non avevamo più gomme, è stato molto duro e riuscire a tenere dietro Hamlton è stato già un buon risultato. Abbiamo fatto tutta la gara lottando con macchine più veloci, con una buona prima parte di gara. La lotta per il podio per noi in termini di passo era lontanissima, quindi sono contento. Per Monza sono più ottimista, sappiamo che su circuiti così mi aspetto delle cose migliori”.