Redknapp elogia De Zerbi: “Potenzialmente uno dei più grandi di tutti i tempi”

Frena già alla terza giornata di campionato il Brighton di Roberto De Zerbi, sconfitto ieri per 3-1 in casa del West Ham. Jamie Redknapp, ex calciatore del Liverpool, figlio del noto manager Harry, ad oggi opinionista per ‘Sky Sport’, non ha lesinato comunque complimenti al lavoro del tecnico De Zerbi: “Il Brighton gioca un calcio fantastico. È una squadra gestita brillantemente da un allenatore che potenzialmente è uno dei più grandi di tutti i tempi e che riesce spesso a far sentire i colleghi inadeguati. Quest’anno hanno cambiato qualcosa nel proprio stile, hanno segnato quattro gol, ma avrebbero potuto farne tanti di più perché le squadre di De Zerbi riescono sempre a creare tantissime occasioni”.