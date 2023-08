GP Olanda, Vasseur: “Gara caotica, spero che a Monza ci siano miglioramenti”

“E’ stato un weekend caotico un po’ per tutti, Leclerc ha danneggiato l’ala della macchina e il fondo nel contatto con Piastri. Ci aspettavamo una bandiera rossa che non è arrivata e alla fine era meglio fermarsi. Carlos invece ha fatto una buona gara arrivando quinto riuscendo a tenere dietro sia Hamilton che Norris”. Il team principal della Ferrari Frederic Vasseur ha commentato così ai microfoni di Sky il deludente GP d’Olanda per la scuderia di Maranello culminato con il quinto posto Sainz e il ritiro di Leclerc. “Per quanto riguarda Monza – continua Vasseur – spero di poter fare meglio perché il tracciato è totalmente diverso, ma tutti hanno avuti alti e bassi tra i vari team. Charles ieri poteva fare bene in qualifica, i margini sono così ristretti che si può passare dal secondo al decimo poso. A Monza dobbiamo lavorare nel miglior modo possibile per fare una buona gara, stiamo spingendo ma sappiamo che dobbiamo ristrutturare il sistema, spero che a Monza ci sia un passo avanti”.