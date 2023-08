Real Madrid, infortunio per Vinicius. Ancelotti: “Nostro attacco è comunque completo, segniamo anche senza Benzema”

Carlo Ancelotti non sembra esprimere particolare preoccupazione per gli infortuni in casa Real Madrid. I Blancos hanno infatti vinto 1-0 in casa del Celta Vigo, ma devono fare i conti con lo stop di Vinicius che ha accusato un problema fisico e va così ad arricchire la lista dei giocatori in infermeria che includeva già Courtois e Militao. Il tutto senza considerare la partenza di Benzema per l’Arabia. “La squadra è comunque completa, non dovremo prendere altri giocatori – rassicura Ancelotti nel post-partita – Il nostro attacco è completo, possiamo vincere e segnare gol anche senza Vinicius, Benzema, Courtois, Militao. Lo dimostrano i numeri.”