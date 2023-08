F1, GP di Olanda 2023: date, orari e programma TV del prossimo appuntamento

E’ appena iniziata la pausa estiva della Formula 1, ma il campionato tornerà molto presto. Il prossimo appuntamento è il Gran Premio d’Olanda, che si terrà sulla pista di Zandvoort tra il 25 e il 27 agosto. Il weekend, gara di casa del campione in carica e attuale leader del campionato Max Verstappen, è solitamente vissuta come una vera e propria festa per i tifosi Orange, che trasformano il circuito in un tappeto arancione. L’appuntamento non prevede la Sprint Race e questo sarà il programma, con tutte le sessioni trasmesse in Italia da Sky Sport F1 (Canale 207), Sky Sport Summer (201) o Sky Sport 4k (213) per chi possiede SkyQ, oltre che da SkyGo e NOW:

PROVE LBERE 1 : Venerdì 25/08, 12.30-13.30

: Venerdì 25/08, 12.30-13.30 PROVE LIBERE 2: Venerdì 25/08, 16.00-17.00

Venerdì 25/08, 16.00-17.00 PROVE LIBERE 3 : Sabato 26/08, 11.30-12.30

: Sabato 26/08, 11.30-12.30 QUALIFICHE : Sabato 26/08, 15.00-16.00

: Sabato 26/08, 15.00-16.00 GARA: Domenica 27/08, 15.00

Le qualifiche e il Gran Premio verranno trasmesse in differita su TV8, senza una copertura live di nessuna sessione sui canali in chiaro.