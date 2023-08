Barcellona, AS: “Gundogan ancora non registrato, è corsa contro il tempo”

Il Barcellona è al lavoro per risolvere alcune pratiche per la registrazione dei nuovi acquisti e dei calciatori freschi di rinnovo. Come riporta AS, la situazione che preoccupa i vertici del club blaugrana è quella relativa ad Ilkay Gundogan, ex Manchester City, approdato in blaugrana a parametro zero. Secondo il quotidiano spagnolo, infatti, ci sarebbe una clausola che permetterebbe al centrocampista addirittura di risolvere il contratto: Gundogan infatti avrebbe accettato di unirsi al Barça fissando una condizione: essere registrato per giocare nella Liga entro il 12 agosto, cioè il giorno prima della partita inaugurale di campionato contro il Getafe. In caso contrario – aggiunge AS -, il giocatore potrebbe annullare il contratto e avrebbe tempo fino alla fine del mercato europeo estivo (31 agosto) per trovare una nuova sistemazione. Tutte le parti, giocatore e società, ribadiscono che il processo di tesseramento è sulla buona strada, ma il tempo stringe. E secondo AS è in atto una vera e propria “corsa contro il tempo”. La situazione – che vede al momento solo 13 giocatori iscritti – è legata ai nuovi, rigidi paletti finanziari per la compilazione delle liste della Liga.