Regolamento Europei beach volley Vienna 2023: come funzionano i gironi

Il regolamento degli Europei di beach volley 2023, in programma a Vienna, in Austria, da mercoledì 2 a domenica 6 agosto: ecco la formula e tutto quel che serve sapere. Grande attesa per la rassegna continentale, tappa di avvicinamento importante in vista dei Mondiali in Messico di ottobre, che metteranno in palio anche le prime carte olimpiche per i Giochi Parigi 2024. L’Italia scenderà sulla sabbia quattro coppie maschili e due femminili, che proveranno a farsi strada tra le migliori squadre d’Europa per portare in alto il Tricolore. Saranno 32 le coppie al via, sia tra gli uomini che tra le donne, divise in otto gironi da quattro squadre ciascuno: ma chi supererà il turno? Di seguito, la formula e tutto quel che serve sapere sugli Eurobeachvolley di Vienna 2023.

Regolamento Europei beach volley Vienna 2023

In ciascun girone, la testa di serie numero uno sfiderà la peggiore nel ranking e si incontreranno la seconda e la terza testa di serie. Le vincitrici di queste partite si sfideranno poi per la vittoria del gruppo e dunque l’accesso diretto agli ottavi di finale. Le perdenti della sfida d’esordio nel girone invece si sfideranno in una partita da dentro o fuori. La vincitrice di quest’ultima partita e la perdente del match per il primato nel girone accederanno alla fase ad eliminazione diretta passando però dal Round of 24, dove ci si gioca l’accesso agli ottavi. Archiviato questo round intermedio, si proseguirà come di consueto con scontri ad eliminazione diretta, dagli ottavi di finale fino alle finali per le medaglie.

NOVITA’ – Rispetto alle passate edizioni, in questi Europei non ci sarà il sorteggio al termine dei gironi per la fase ad eliminazione diretta. Ci sarà infatti una griglia predefinita per le partite ad eliminazione diretta, in cui le coppie saranno disposte in base alle classifiche dei gironi.