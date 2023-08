Cambia la griglia di partenza del Gp di Olanda di F1. In mattinata, infatti, la Haas ha deciso di intervenire sulla vettura di Kevin Magnussen, che sarebbe partito dalla diciottesima casella in griglia di partenza e che invece adesso scatterà dalla pit lane in virtù della penalità come da regolamento. Sostituiti Power Unit e cambio.