Iniesta contro Rubiales: “Non possiamo tollerare questi comportamenti”

Il mondo del calcio è in subbuglio dopo gli eventi della Coppa del Mondo femminile che hanno visto Rubiales baciare la calciatrice Jenni Hermoso contro il suo consenso. Anche Iniesta parla dell’avvenuto, condannando il presidente della Federcalcio spagnola: “Dopo quello che è successo questa settimana vorrei esprimere la mia tristezza, come persona, come padre di tre figlie, come marito e come calciatore, per gli eventi che stiamo vivendo nel nostro calcio e attorno alla squadra femminile spagnola. Non credo che possiamo tollerare comportamenti come quelli che abbiamo visto, che hanno offuscato un traguardo come quello della vittoria di un Mondiale. Non riesco a immaginare le sensazioni provate da tutti le giocatrici della Nazionale. Vedere che non si parla del grande torneo che hanno fatto e del fantastico calcio che hanno mostrato a tutti noi. È un peccato che una bella storia, che tanti giocatori hanno costruito in tanti anni, si sia sporcata così. Abbiamo dovuto sopportare un presidente che mantiene la sua posizione, che non ammette che il suo comportamento è stato inaccettabile e che sta danneggiando l’immagine del nostro Paese e del nostro calcio nel mondo”.