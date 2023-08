F1 GP Olanda 2023, Alonso: “Vogliamo tenere il passo dei team rivali e tornare davanti”

Fernando Alonso è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del weekend del GP d’Olanda 2023 di F1, di scena a Zandvoort: “In questa pausa estiva sono rimasto in Spagna, tra Ibiza e Maiorca, e ho passato del tempo in famiglia, allo stesso tempo pensando a prepararmi al meglio per la seconda metà di stagione. La nostra prima parte è stata a tratti sorprendente, specialmente per quanto competitivi eravamo fin da subito. Di recente non siamo andati altrettanto bene, ma siamo comunque riusciti a chiudere in zona punti e vogliamo tornare in alto“.

Lo spagnolo dell’Aston Martin ha quindi aggiunto: “Vogliamo continuare a lottare con Mercedes, Ferrari e McLaren. Nel nostro sport le cose possono cambiare molto in fretta. Diciamo che siamo in zona Champions League e puntiamo a tenere il passo dei nostri team rivali. La speranza è di tornare sul podio già a Zandvoort, dove portiamo un nuovo aggiornamento aerodinamico“.