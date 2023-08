MOVIOLA – Rapid Vienna-Fiorentina, Mandragora trattiene Oswald: è rigore, Grull fa 1-0

Episodio da moviola nel corso del primo tempo di Rapid Vienna-Fiorentina, match valevole per l’andata del playoff di Conference League 2023/2024. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Mandragora viene sorpreso da Oswald e il centrocampista viola trattiene la maglia del giocatore del Rapid che cade a terra. Per l’arbitro non c’è nessun dubbio, è calcio di rigore. Rivedendo le immagini si nota come la trattativa sia netta e quindi il Var non può intervenire, l’entità la decide solamente il direttore di gara. Dal dischetto si presenta Rulli che batte Terracciano e fa 1-0. Per la gioia del pubblico austriaco.