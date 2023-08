Roma, Sardar Azmoun alle 20:30 a Ciampino: in arrivo tra l’incognita infortunio e Coppa d’Asia

Sardar Azmoun alla Roma. L’attaccante del Bayer Leverkusen e della nazionale dell’Iran è pronto a sbarcare in Serie A dopo essere stato accostato in passato anche alla Lazio. Alle 20:30 di oggi sarà all’aeroporto di Ciampino, ad una settimana dagli arrivi di Renato Sanches e Paredes. Ora è lui a completare la casella in attacco dopo l’infortunio di Abraham che ha complicato e non poco i piani del gm Tiago Pinto, costretto già a fare i conti con i paletti imposti dalla Uefa. Alla fine, abbandonato Zapata, Pinto ha deciso di virare definitivamente su Azmoun, già cercato da Mourinho nel 2021 (alla fine arrivò Shomurodov). Di certo, l’iraniano non arriva con un biglietto da visita esaltante. Nelle ultime due stagioni non è riuscito a replicare quanto fatto vedere in Russia (62 gol in 102 presenze con lo Zenit) e ha segnato 5 reti in 32 apparizioni in Bundesliga. Nell’ultima stagione ha dovuto gestire alcuni problemi muscolari, l’ultimo accusato proprio a luglio. Secondo i media iraniani, ne ha ancora per un po’ al punto da essere in dubbio per l’amichevole contro la Bulgaria, in programma il 7 settembre. Un test di preparazione per l’Iran in vista della Coppa d’Asia. A gennaio infatti Azmoun sarà impegnato nel torneo che si disputerà in Qatar, che vede l’Iran nel girone con Palestina, Hong Kong ed Emirati Arabi Uniti.