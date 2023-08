F1 GP Olanda 2023, Alonso: “Un incubo questa qualifica, contento della quinta posizione”

“Sono soddisfatto e felice. Questa qualifica è stata un incubo a causa delle condizioni metereologiche per la scelta delle gome. Non si potevano commettere errori. Essere riusciti ad ottenere un quinto posto è la notizia più bella. La vettura è migliorata, sono contento”. Così Fernando Alonso, pilota dell’Aston Martin, ha commentato le qualifiche del GP d’Olanda a Zandvoort. “Abbiamo preso un rischio con l’asciutto in Q3, ma le due bandiere rosse ci hanno fatto arrivare a 30 secondi dalla fine senza tempo. E’ stato tutto molto stressante”, ha concluso il pilota asturiano.