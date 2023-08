Canoa velocità, Mondiali Duisburg 2023: Casadei e Tacchini in finale nel C2 500, bene anche Della Giustina

Importanti verdetti nel pomeriggio ai Mondiali 2023 di canoa velocità in corso nelle acque tedesche di Duisburg. L’Italia ha infatti centrato l’accesso a due finali A importantissime, che nella giornata di domani metteranno in palio i pass olimpici per i Giochi di Parigi 2024. A ottenere l’ambita qualificazione sono stati Gabriele Casadei e Carlo Tacchini nel C2 500 che se la vedranno con gli equipaggi di Romania, Repubblica Ceca, Germania, Cina, Francia, Spagna, Polonia e Ungheria per le medaglie e per le carte olimpiche. Stessa benevola sorte anche per Olympia Della Giustina, la classe 2004 che nel C1 500 femminile è riuscita a strappare un pass per la finale al termine di una lotta serratissima: l’azzurra se la vedrà con le rappresentanti di Kazakhistan, Ucraina, Cile, Canada, Cina, Spagna, Ungheria e Polonia.

L’Italia ha raccolto anche una medaglia d’oro, in una specialità che però purtroppo non è olimpica: Nicolae Craciun e Daniele Santini hanno infatti trionfato nella finale A del C2 1000 maschile, imponendosi nettamente con il tempo di 3:34.565 davanti ai tedeschi Moritz Adam e Nico Pickert e ai rumeni Ilie Sprincean ed Oleg Nuta. Per tutti coloro che non hanno centrato l’accesso alle finali A delle specialità olimpiche l’opportunità di strappare il pass per Parigi 2024 si ripresenterà agli Europei di Szeged, in Ungheria, che sono in programma l’8 e il 9 maggio 2024.