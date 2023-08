F1 GP Olanda 2023, Alonso: “Gara intensa, atmosfera fantastica. Un podio che non mi aspettavo”

“Un podio che non mi sarei mai aspettato di conquistare, è stata una gara davvero molto intensa”. Queste le parole di Fernando Alonso, pilota dell’Aston Martin, intervistato dopo il podio conquistato nella gara del Gran Premio d’Olanda, dove è secondo. “Una gara molto tirata ed emozionante, dove siamo stati veloci specialmente sul bagnato – ha detto Alonso – In queste condizioni è fondamentale avere fiducia nella macchina. Inoltre mi sono esaltato molto con tutti questi tifosi che hanno creato un’atmosfera davvero fantastica. Non avrei mai immaginato di poter salire sul podio, ma sono riuscito a mantenere la concentrazione giusta. Ho pensato per un momento di poter provare il sorpasso su Verstappen all’ultimo giro, ma alla fine ho preferito mantenermi più cauto”.