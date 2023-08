Bayern Monaco, Tuchel: “Pavard all’Inter? Ci serve un sostituto, altrimenti non accadrà”

Il tecnico del Bayern Monaco, Thomas Tuchel, nel corso di un’intervista rilasciata a Dazn Germania a margine della sfida contro l’Augsburg, ha parlato del possibile trasferimento di Benjamin Pavard all’Inter: “Ha qualche problema quindi non è con la rosa, capiamo che Benji voglia andare all’Inter ma per completare un trasferimento non c’è solo una strada da considerare. Dobbiamo trovare un sostituto altrimenti non accadrà”.