GP Olanda, Gasly: “Ho dato il massimo, fantastico tornare sul podio”

Un entusiasta Pierre Gasly ha commentato nel post gara il terzo posto ottenuto nel GP di Olanda: “Ho dato il massimo per tenermi dietro Perez, è fantastico tornare sul podio. Una gara davvero fantastica. Non è stata certamente semplice, così come l’inizio della nostra stagione. È grandioso tornare a correre e ottenere un podio come quello di oggi. Ho cercato di spingere il più possibile per tenermi dietro Perez penalizzato di cinque secondi. Una risultato che dà una grande soddisfazione a me e a tutto il team”.