Lecco, il presidente entra in campo per protestare dopo un rigore concesso al Pordenone: espulso (VIDEO)

di Antonio Sepe 1

Episodio piuttosto singolare al minuto 87 del match tra Lecco e Pordenone, valevole per l’andata del secondo turno dei playoff di Serie C. Il presidente del Lecco, Paolo Di Nunno, è infatti entrato in campo per protestare contro una decisione dell’arbitro, che aveva assegnato un rigore agli ospiti, poi trasformato da Burrai. Il patron del club ha dunque messo piede sul terreno di gioco agitando il suo bastone, contestando la decisione del direttore di gara, ed è stato espulso. Di Munno ha dunque lasciato il campo sulla sua carrozzina elettrica. Ecco il video.