F1 GP Monaco Montecarlo 2023: previsioni meteo oggi qualifiche, rischio pioggia

Le previsioni meteo di oggi, sabato 27 maggio, per quanto riguarda le qualifiche del GP di Monaco a Montecarlo 2023 di F1 ci mostrano una particolare variabilità e il rischio maltempo che potrebbe arrivare proprio nel pomeriggio. Sole al mattino per le FP3, ma intorno alle 16 o 17, proprio all’orario delle qualifiche, sul circuito del Principato il rischio – ma ci sono poche possibilità attualmente – è quello di un paio di acquazzoni rapidi che potrebbero abbattersi sulla pista stravolgendo dunque la sessione per la caccia alla pole. Massima attenzione, dunque, a livello strategico, per i team qualora la perturbazione dovesse realmente arrivare durante le qualifiche, ma ne sapremo di più nelle prossime ore. Per il resto, temperatura media di 25°, vento debole da sud.

