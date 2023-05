Giro d’Italia 2023, ventesima tappa Tarvisio-Monte Lussari oggi in tv: orari e diretta streaming

Il Giro d’Italia 2023 si decide oggi con la ventesima e penultima tappa, la cronometro individuale di 18,6 chilometri da Tarvisio al Monte Lussari. Un finale da non perdere, con il duello tra Geraint Thomas, Primoz Roglic e Joao Almeida ancora chiusi in meno di un minuto e chiamati a darsi battaglie su pendenze durissime, a tratti estreme. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale, di seguito tutte le informazioni per seguirla.

ORARI, TV E STREAMING – I corridori prenderanno il via a scaglioni intervallati da Tarvisio, seguendo l’ordine inverso della classifica generale. Il primo corridore inizierà la prova alle ore 11.30, mentre l’ultimo corridore, ovvero la Maglia Rosa Geraint Thomas, prenderà il via alle ore 17.52. Gli appassionati potranno seguire la tappa in diretta tv integrale sia in chiaro sulle reti Rai (RaiSport e RaiDue dalle 14) che su Eurosport, ma anche in diretta streaming grazie a RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, Dazn, Now Tv, GCN+ e Sky Go. Sportface vi racconterà il Giro 2023 in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, video e molto altro ancora.