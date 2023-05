F1 GP Monaco Montecarlo 2023, previsioni meteo gara: rischio pioggia?

E’ tutto pronto o quasi del GP di Monaco a Montecarlo 2023: su un circuito cittadino dove la pioggia spariglia le carte è il caso di dare un’occhiata alle previsioni meteo di domenica 28 maggio. Il maltempo ha portato alla cancellazione di Imola per il dramma in Emilia Romagna, per fortuna nel Principato non saremo costretti ad assistere a scene del genere ma dovrebbe splendere il sole nel giorno che assegna i punti.

Infatti, se al sabato era stato paventato un rischio di un paio di acquazzoni sulla pista, alla domenica, o in ogni caso nella fascia oraria della gara, a differenza di un anno fa quando il via fu posticipato di un’ora circa, non ci dovrebbe essere particolare possibilità di pioggia, anche se non è esclusa 24° centigradi la temperatura, vento debole proveniente da sud.