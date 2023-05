F1, GP Monaco Montecarlo 2023: programma, date, orari e diretta tv

Il settimo appuntamento – divenuto il sesto dopo la cancellazione di Imola – del nuovo Mondiale di F1 è quello con il Gran Premio di Monaco 2023 a Montecarlo: ecco di seguito le informazioni sul programma, le date, gli orari e la diretta tv e streaming di quello che a tutti gli effetti è il sesto weekend del Circus che si disputa nell’affascinante circuito cittadino del Principato. Tanto glamour, ricchezza ed emozioni garantite tra i muri strettissimi dell’appuntamento monegasco, il primo realmente europeo della stagione, pronto a incollare tutti ai teleschermi con suo fascino iconico.

Venerdì 26 maggio alle ore 13.30 si parte con le prove libere 1, alle ore 17 le prove libere 2. Sabato 27 maggio alle ore 12.30 spazio alle prove libere 3, dunque alle ore 16 le attesissime qualifiche, mentre la gara è fissata alle ore 15 domenica 28 maggio. La diretta tv sarà trasmessa su Sky Sport F1 con Sky Sport Uno in pay e in streaming su Sky Go, ma anche su Now Tv per gli abbonati a questa piattaforma. Su TV8, invece, qualifiche e gara saranno visibili in differita con la replica in chiaro. Sportface.it come di consueto vi terrà informati con la diretta scritta in tempo reale di tutte le sessioni di prove, delle qualifiche e della gara. Ecco a seguire il riepilogo.

Venerdì 26 maggio 2023

ore 13.30-14.30 Prove Libere 1

ore 17.00-18.00 Prove Libere 2

Sabato 27 maggio 2023

ore 12.30-13.30 Prove Libere 3

ore 16.00-17.00 Qualifiche

Domenica 28 maggio 2023

ore 15.00 Gara