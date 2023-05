Flamengo, club in campo con maglia dedicata a Vinicius dopo l’episodio di razzismo

In seguito all’episodio di razzismo che ha colpito l’attaccante del Real Madrid, Vinicius, il Flamengo ha deciso di lanciare un segnale forte in difesa del suo ex giocatore scendendo in campo con delle maglie in favore del centravanti durante la sfida dell’ottava giornata del ‘Brasilerao‘ contro il Crzueiro del patron Ronaldo il Fenomeno. Al posto dello sponsor principale, dunque, ci sarà la scritta ‘Todos com Vini Jr.’, ovvero ‘Tutti con Vini Jr.’, un messaggio che sarà esposto anche sui tabelloni dello stadio.