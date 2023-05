F1 GP Monaco 2023, Ocon: “Weekend perfetto di tutto il team, nessun errore”

Esteban Ocon, classificatosi terzo al GP di Monaco 2023, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “È stato un weekend super di tutto il team. Abbiamo migliorato la macchina fin dall’inizio, non abbiamo fatto nemmeno un piccolo errore. Abbiamo girato in maniera perfetta e tornare sul podio è stato davvero bello. Spero che sia il primo di tanti. Il muro? Ieri ho avuto contatto con il muro, oggi non è stato necessario”.