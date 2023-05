Formula 1, pagelle GP Monaco 2023: Verstappen Re del principato, male le Ferrari

Max Verstappen vince il Gp di Monaco davanti a Alonso e Ocon. Gara pazza nel principato con l’arrivo della pioggia che ha reso spettacolare la seconda parte di gara con tanti errori e pit stop multipli per tutti i piloti. Gara perfetta dell’olandese ma Alonso e Ocon non gli sono da meno. Male le Ferrari e Russell, che buttano il podio tra errori individuali e di strategia. Bene Hamilton che limita i danni e chiude 4°.

Verstappen (arrivato 1°) voto 10: gara perfetta dell’olandese, che non sbaglia mai e spinge fino all’ultima curva sfiorando tutti i muretti possibili. Primato nel Mondiale più che meritato.

Alonso (arrivato 2°) voto 9,5: arrivare a podio a Montecarlo a 41 anni non è impresa da tutti. Super gara dello spagnolo, che si avvicina sempre di più al secondo posto in classifica di Perez confermando l’Aston Martin come seconda macchina dietro alla Red Bull.

Ocon (arrivato 3°) voto 9: podio che sembrava sfuggirgli di mano dopo la pioggia con le Ferrari e Russell che sembravano lanciate verso una lotta al terzo posto. Invece il francese è l’unico a non sbagliare e riesce a riprendersi un podio conquistato ieri in qualifica e messo agli atti oggi in gara.

Sainz (arrivato 8°) voto 5: lo spagnolo parte bene sembrando poter dare filo da torcere a Ocon ma si allontana troppo dal francese permettendogli di fermarsi prima di lui e di tenere la 3ª posizione. La pioggia lo favorisce ma nel momento più importante sbaglia al casinò e finisce dietro anche a Leclerc e Gasly.

Leclerc (arrivato 6°) voto 6: passo gara peggiore dei primi otto per il pilota di casa, non riesce neanche a stare sotto i 5 secondi di Russell che era stato penalizzato pochi giri prima, che però è bravo almeno a non sbagliare mai e portare a casa il massimo da una giornata molto deludente per la Rossa.

Hamilton (arrivato 4°) voto 7: gara solida del pluricampione del mondo, che si esalta nelle condizioni miste e con il caos in pista. Prova a indurre all’errore Ocon ma non riesce nell’impresa di centrare il podio.

Russell (arrivato 5°) voto 5: buona gara dell’inglese, che è l’unico a rischiare e a rimanere fuori aspettando la pioggia. Viene ricompensato ma butta un probabile podio andando lungo al casinò. Bravo a tenere Leclerc lontano oltre i 5 secondi.

Gasly (arrivato 7°) voto 7,5: quasi mai inquadrato ma autore di una gara solida. Porta punti importanti all’Alpha Tauri in ottica costruttori. Si mette dietro anche Sainz.

Norris e Piastri (arrivati 9° e 10°) voto 7: sono la sorpresa del finale di gara. Vanno più veloci di Verstappen sull’asciutto e riescono a risalire nel finale facendo gara di coppia mostrando i costanti miglioramenti della scuderia inglese dopo un brutto inizio di stagione.

Perez (arrivato 16°) voto 4,5: giornata no per il messicano. Prova a fermarsi subito cercando di sorpassare tutti a metà gara. La pioggia gli scombina i piani e si dimostra non adatto alle condizioni miste rischiando più volte di mettere le sua Red Bull a muro.