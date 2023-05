Napoli, Spalletti: “Mi lega un forte sentimento a questa città, penso solo a festeggiare per ora”

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Dazn nel post gara della sfida pareggiata contro il Bologna: “Quando il pallino ce l’hanno gli altri tutto diventa più difficile. Chiedevo un gioco più pulito, ma non siamo stati capaci di chiuderla. Abbiamo incontrato un’ottima squadra in condizione e si è visto. Krava? Più lo vedo e più mi piace ma quando gli altri ci pressano tantissimo, diventa difficile servirlo. Lui ha la caratteristica di saper gestire situazioni che liberano possibilità di sviluppo, ma bisogna arrivare a servirlo”.

Il tecnico ha poi proseguito: “Cosa mi rimane di questi anni al Napoli? Mi rimangono tantissime cose. Per costruire un campionato come abbiamo fatto noi è servito l’unione di tutti. Il sentimento della città però è quello che fa la differenza: ti motiva, ti fa risollevare quando sei un po’ depresso…basta girare per Napoli e incontrare la gente. Il tatuaggio che ho fatto? Sono contento di averlo fatto, ce lo avevo dentro, l’ho solo tirato fuori”.

“Non commento ciò che dice il Presidente, sono organizzato mentalmente nel festeggiare con il popolo e i calciatori questa stagione. Osimhen è un calciatore fortissimo, avrà un futuro importante ovunque vada”, ha concluso.