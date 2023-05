Formazioni ufficiali Italia-Repubblica Dominicana, Mondiale Under 20 2023

Le formazioni ufficiali di Italia e Repubblica Dominicana, sfida valida per la terza giornata della fase a gironi dle Mondiale Under 20 2023. Dopo il successo nella gara d’apertura contro il Brasile e la brutta sconfitta patita per mano della Nigeria, gli azzurrini tornano in campo per giocarsi la qualificazione al turno successivo. Tanti gli scenari, dal passaggio di questa fase a gironi come seconda all’essere ripescati tra le migliori terze. Niente calcoli, bisogna provare a vincere. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:00 di sabato 27 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI ITALIA-REPUBBLICA DOMINICANA

ITALIA: in attesa

REPUBBLICA DOMINICANA: in attesa