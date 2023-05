F1 GP Monaco 2023, Alonso: “Importante l’arrivo di Honda, l’Aston Martin vuole vincere”

Il pilota dell’Aston Martin, Fernando Alonso, nel corso della conferenza stampa del Gran Premio di Monaco 2023 di Formula 1, ha commentato l’arrivo del motore Honda nel suo team a partire dal 2026: “Non so cosa farò nel 2026. Mi sento motivato, in forma e ancora veloce. E se continuo a divertirmi non voglio fermarmi. Ma arriverà un giorno in cui le cose potrebbero cambiare e deciderò di appendere il casco al chiodo. Ma c’è tempo. L’arrivo di Honda è importante, dimostra l’impegno di Aston per diventare un team vincente. Unico modo per essere al 100% certi di avere il controllo totale del pacchetto. Il potenziale per vincere c’è”.