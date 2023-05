LIVE – Sorteggio tabelloni Roland Garros 2023 (DIRETTA)

La diretta testuale del sorteggio dei due tabelloni principali del Roland Garros 2023, in programma oggi, giovedì 25 maggio. A guidare i due rispettivi seeding saranno Carlos Alcaraz e Iga Swiatek, mentre sono tre gli azzurri compresi tra le teste di serie: Sinner e Musetti nel tabellone maschile, Trevisan in quello femminile. Molta curiosità per conoscere gli accoppiamenti dei vari azzurri e soprattuto capire se Alcaraz e Djokovic finiranno o meno dalla stessa parte di tabellone. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 14:00.

