Psg, pronto l’assalto ad Ugarte dello Sporting Lisbona. Per la difesa idea Lucas Hernandez

Sono ore frenetiche in casa Paris Saint-Germain che, in attesa di capire quale sarà l’allenatore della prossima stagione, è al lavoro anche sul fronte calciomercato. Stando a quanto riportato da ‘Record’, infatti, il club transalpino starebbe per definire l’acquisto del centrocampista uruguaiano Manuel Ugarte, ventiduenne in forza allo Sporting Lisbona per il quale i francesi sarebbero disposti a pagare la clausola rescissoria da 60 milioni di euro. In difesa, dopo aver già preso Milan Skriniar a parametro zero, c’è l’obiettivo Lucas Hernandez del Bayern Monaco, club con cui è in scadenza di contratto nel 2024. Un arrivo del fratello di Theo permetterebbe al Psg di colmare il vuoto momentaneo lasciato dall’infortunato Kimpembe.