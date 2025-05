Oscar Piastri chiude le prove libere del Gran Premio di Miami in prima posizione. Tra le strade di Miami va in scena la prima e unica sessione di prove libere del Gran Premio di Florida. La F1 sbarca in terra statunitense con il ritorno del format sprint, che impone a team e piloti una severa tabella di marcia. Sono solo due i team che qui hanno portato aggiornamenti: Mercedes e Red Bull. La squadra di Brackley si presenta sul cittadino di Miami con un’ala posteriore nuova, allo scopo di avere una migliore velocità di punta. Nel corso dei primi venti minuti, la scarsità di grip mette in difficoltà i piloti, con la pista che si migliora nel corso del tempo.

In Ferrari si lavora incessantemente sul setup, modificando le ali posteriori in corsa su entrambe le vetture. I piloti tornano in pista nel finale della sessione per provare la simulazione qualifica, con lo sprint shootout in programma tra poche ore. L’unica squadra che rimane al lavoro sul passo gara è Mercedes, che sia con George Russell che con Kimi Antonelli lavora su un lungo stint. A quattro minuti dalla fine, Oliver Bearman termina in barriera all’uscita di curva 11 e gli steward espongono bandiera rossa. Lando Norris, che si stava dunque migliorando e si sarebbe messo appena alle spalle del compagno di squadra, finisce al di fuori della top dieci.

LA CLASSIFICA DELLE PROVE LIBERE

Al termine dei sessanta minuti previsti, dunque, è Oscar Piastri a ottenere la prima piazza, seguito da Charles Leclerc. Terza posizione per Max Verstappen, mentre a chiudere la top cinque ci sono le due Williams, con Carlos Sainz davanti ad Alex Albon. I piloti si preparano a tornare in pista alle 22:30 italiane per lo sprint shootout, che deciderà esclusivamente la griglia di partenza della ‘mini-gara’ di domani.