Tra le fila dell’NBA si chiude un’epoca storica, con i San Antonio Spurs che hanno annunciato il ritiro dell’allenatore Gregg Popovich. Il tecnico, alla guida della franchigia texana dal 1996, lascia la propria posizione a 76 anni. Colpito da un ictus al via della stagione, Popovich aveva lasciato le redini al proprio assistente Mitch Johnson, che dalla prossima stagione diventerà capo allenatore. “Sebbene il mio amore e la mia passione per il basket rimangano, ho deciso che è ora di lasciare l’incarico di capo allenatore. Sarò per sempre grato ai meravigliosi giocatori, tecnici, staff e tifosi che mi hanno permesso di essere al loro servizio come capo allenatore degli Spurs e sono entusiasta di avere l’opportunità di continuare a supportare l’organizzazione, la comunità e la città che significano così tanto per me“, ha dichiarato Popovich nel comunicato del club.

Nel corso degli ultimi 29 anni, Popovich ha portato i San Antonio Spurs alla conquista di cinque titoli NBA, incluso l’ultimo nella stagione 2013/2014, collezionato al fianco di Tony Parker. Durante la sua permanenza, la squadra ha ottenuto 1422 vittorie in regular season, una cifra record della storia del campionato statunitense. A livello internazionale, Popovich ha capitanato la nazionale a stelle e a strisce, vincendo la medaglia d’oro ai Giochi di Tokyo nel 2021. Il proprio ritiro dal ruolo di capo allenatore non significa la fine dei rapporti con gli Spurs, di cui diventerà direttore operativo.

SPAZIO A MITCH JOHNSON

I San Antonio Spurs non hanno reso noto i termini contrattuali di Mitch Johnson, nuovo capo allenatore. Johnson ha ricoperto il ruolo ad interim nel corso delle ultime 77 partite della stagione 2024/2025, sostituendo Popovich dopo il malore. “Siamo entusiasti che Mitch Johnson sia il nostro prossimo allenatore“, ha dichiarato Peter J. Holt, Managing Partner degli Spurs. “Durante il suo decennio nella squadra, abbiamo visto che Mitch possiede i giusti valori, la giusta compostezza e il potenziale per guidarci verso il futuro“.

Johnson è sbarcato tra le fila tecniche della squadra nel 2016, nel ruolo di assistente allenatore degli Austin Spurs, squadra affiliata di San Antonio nella G League. Negli ultimi sei anni, è stato l’assistente allenatore di Popovich ed è presente sulla panchina della formazione dal 2020. Prima di unirsi agli Spurs, Johnson ha trascorso una stagione come assistente all’Università di Portland nella stagione 2015/2016, dopo aver allenato nella Nike Elite Youth Basketball League. Ha giocato a livello universitario alla Stanford University come titolare per quattro anni, affiancando profili del calibro di Brook Lopez, Robin Lopez e Landry Fields. Nel suo curriculum vanta tre stagioni in G League e all’estero, in Europa.

“Sono davvero grato e onorato di ricevere questa incredibile opportunità“, ha dichiarato Johnson. “Sono grato a Coach Pop, RC, Brian e Peter per la fiducia che ripone in me nel portare avanti la nostra cultura e prometto di dare a questa responsabilità tutto ciò che posso per rendere orgogliosi i tifosi degli Spurs“.