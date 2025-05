Il Gran Premio di Miami rimarrà nel calendario di F1 nel 2041. L’appuntamento statunitense, introdotto nel 2022, ha confermato la sua presenza anche nel futuro del Circus. Dopo il rinnovo del GP di Città del Messico, avvenuto ieri, arriva la notizia dell’estensione della gara in scena nella Magic City. L’evento vantava già un contratto in scadenza nel 2031, che è stato prolungato di altri dieci anni. Il nuovo accordo è da record: nessun Gran Premio del calendario della F1 vanta un contratto tanto lungo.

Nel corso degli ultimi anni, il Gran Premio ha portato importanti vantaggi all’economia locale, generando un impatto di oltre un miliardo di dollari. L’organizzazione delle gare si è rivelata all’altezza delle aspettative. South Florida Motorsports che ha organizzato una serie di tirocini, collaborazioni con enti di beneficenza e promozioni di attività locali. L’impegno degli organizzatori non è passato inosservato. Il marchio South Florida Motorsports che è ha conquistato il titolo di “Promotore della Formula 1” nel 2024. Il Gran Premio in Florida ha riscosso grande successo sin dalla prima edizione e lo scorso anno si sono registrati numeri da record, con un totale di 275.000 presenti al circuito.

LE DICHIARAZIONI DI DOMENICALI

Stefano Domenicali, Presidente e CEO della Formula 1, ha dichiarato: “In soli tre anni, il Gran Premio di Miami si è affermato come uno degli eventi più importanti e spettacolari del nostro calendario, uno straordinario esempio di qualità e visione che rappresenta veramente lo spirito e l’ambizione della Formula 1 negli Stati Uniti. L’estensione di questo accordo fino al 2041 è un traguardo strategico di enorme importanza. Rafforza la nostra presenza in America e consolida il legame sempre più profondo con la nostra fan base lì, in continua crescita e appassionata come mai prima d’ora“.

Domenicali aggiunge: “Miami non è solo una città straordinaria, ma anche un vero e proprio centro sportivo globale, energico, dinamico e culturalmente vivace. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza la lungimiranza e l’instancabile impegno di Stephen Ross e Tom Garfinkel. A loro va la mia sincera gratitudine per la leadership, il supporto e la dedizione con cui hanno contribuito a trasformare il Gran Premio di Miami in un evento di livello mondiale”.

LE PAROLE DI GARFINKEL

Tom Garfinkel, Managing Partner del Gran Premio di Miami, commenta il rinnovo con F1 fino al 2041: “Assicurarsi un’estensione decennale con la Formula 1 fino al 2041 è un traguardo straordinario per tutti noi della South Florida Motorsports e una vera testimonianza del duro lavoro del nostro team, della forza delle nostre partnership, del supporto della nostra comunità e della crescita di questo sport negli Stati Uniti. Aver ottenuto questa estensione dopo solo il nostro terzo evento dimostra ciò che abbiamo sempre pensato: il Gran Premio di Miami è qui per restare”.

Garfinkel conclude: “Voglio ringraziare Stefano Domenicali e la Formula 1 per aver creduto nella nostra visione, così come Stephen Ross per il suo investimento e impegno nel far crescere questo evento. Fin dal primo giorno, il nostro obiettivo è stato quello di creare una gara di livello mondiale che riflettesse anche lo spirito di Miami: vibrante, inclusiva e culturalmente significativa. Questo impegno a lungo termine ci permette di continuare a innovare, investire nell’esperienza dei tifosi e rafforzare il nostro impatto nel sud della Florida”.