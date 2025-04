L’entry list femminile del Roland Garros 2025, secondo appuntamento slam della stagione, in programma dal 25 maggio all’8 giugno. Non sono stati mesi facili per Iga Swiatek, che però è pronta a tornare sul Philippe Chatrier, il campo che le ha dato più soddisfazioni nell’arco della sua carriera. Neella Capitale francese è sempre lei la favorita. Ci riproverà Jasmine Paolini a confermare lo splendido cammino di un anno fa, anche se non sarà facile. Insieme alla toscana, in tabellone, anche Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto. Di seguito l’entry list completa del Roland Garros femminile 2025.

ENTRY LIST ROLAND GARROS FEMMINILE 2025

1 F ARYNA SABALENKA 1 1

2 F IGA SWIATEK POL 2 1

3 F JESSICA PEGULA USA 3 1

4 F COCO GAUFF USA 4 1

5 F MADISON KEYS USA 5 1

6 F JASMINE PAOLINI ITA 6 1

7 F MIRRA ANDREEVA 7 1

8 F QINWEN ZHENG CHN 8 1

9 F PAULA BADOSA ESP 9 1

10 F ELENA RYBAKINA KAZ 10 1

11 F EMMA NAVARRO USA 11 1

12 F KAROLINA MUCHOVA CZE 12 1

13 F DIANA SHNAIDER 13 1

14 F DARIA KASATKINA AUS 14 1

15 F PETRA KVITOVA CZE 14 SR 1

16 F BARBORA KREJCIKOVA CZE 15 1

17 F AMANDA ANISIMOVA USA 16 1

18 F BEATRIZ HADDAD MAIA BRA 17 1

19 F ELINA SVITOLINA UKR 18 1

20 F LIUDMILA SAMSONOVA 19 1

21 F DONNA VEKIC CRO 20 1

22 F CLARA TAUSON DEN 21 1

23 F EKATERINA ALEXANDROVA 22 1

24 F YULIA PUTINTSEVA KAZ 23 1

25 F JELENA OSTAPENKO LAT 24 1

26 F MARTA KOSTYUK UKR 25 1

27 F LEYLAH FERNANDEZ CAN 26 1

28 F ONS JABEUR TUN 27 1

29 F MAGDALENA FRECH POL 28 1

30 F ELISE MERTENS BEL 29 1

31 F MAGDA LINETTE POL 30 1

32 F ANNA KALINSKAYA 31 1

33 F DANIELLE COLLINS USA 32 1

34 F LINDA NOSKOVA CZE 33 1

35 F SOFIA KENIN USA 34 1

36 F ASHLYN KRUEGER USA 35 1

37 F ELINA AVANESYAN ARM 36 1

38 F REBECCA SRAMKOVA SVK 37 1

39 F SORANA CIRSTEA ROU 37 SR 1

40 F ANASTASIA POTAPOVA 38 1

41 F OLGA DANILOVIC SRB 39 1

42 F KATIE BOULTER GBR 40 1

43 F XINYU WANG CHN 41 1

44 F BELINDA BENCIC SUI 42 1

45 F MCCARTNEY KESSLER USA 43 1

46 F PEYTON STEARNS USA 44 1

47 F LULU SUN NZL 45 1

48 F DAYANA YASTREMSKA UKR 46 1

49 F EMMA RADUCANU GBR 47 1

50 F MARKETA VONDROUSOVA CZE 48 1

51 F ANASTASIA PAVLYUCHENKOVA 49 1

53 F VERONIKA KUDERMETOVA 51 1

54 F CAMILA OSORIO COL 52 1

55 F ALYCIA PARKS USA 53 1

56 F POLINA KUDERMETOVA 54 1

57 F NAOMI OSAKA JPN 55 1

58 F KATERINA SINIAKOVA CZE 56 1

59 F MARIE BOUZKOVA CZE 57 1

60 F LUCIA BRONZETTI ITA 58 1

61 A SONAY KARTAL GBR 59 1

62 F MOYUKA UCHIJIMA JPN 60 1

63 F MAYAR SHERIF EGY 61 1

64 F KIMBERLY BIRRELL AUS 62 1

65 F ANN LI USA 63 1

66 F VIKTORIYA TOMOVA BUL 64 1

67 F ANHELINA KALININA UKR 65 1

68 F JAQUELINE CRISTIAN ROU 66 1

69 F VARVARA GRACHEVA FRA 67 1

70 F EVA LYS GER 68 1

71 F SUZAN LAMENS NED 69 1

72 F RENATA ZARAZUA MEX 70 1

73 F CAROLINE DOLEHIDE USA 71 1

74 A ALEXANDRA EALA PHI 72 1

75 F JESSICA BOUZAS MANEIRO ESP 73 1

76 F IRINA-CAMELIA BEGU ROU 74 1

77 F ANNA BLINKOVA 75 1

78 F BERNARDA PERA USA 76 1

79 F ZEYNEP SONMEZ TUR 77 1

80 F MAYA JOINT AUS 78 1

81 F AJLA TOMLJANOVIC AUS 79 1

82 F KATIE VOLYNETS USA 80 1

83 F TATJANA MARIA GER 81 1

84 F MARIA SAKKARI GRE 82 1

85 F KAMILLA RAKHIMOVA 83 1

86 F EMILIANA ARANGO COL 84 1

87 F SARA SORRIBES TORMO ESP 85 1

88 F JODIE BURRAGE GBR 85 SR 1

89 F HAILEY BAPTISTE USA 86 1

90 F ARANTXA RUS NED 87 1

91 F ANCA TODONI ROU 88 1

92 F ELISABETTA COCCIARETTO ITA 89 1

93 F ELENA-GABRIELA RUSE ROU 90 1

94 F GREET MINNEN BEL 91 1

95 F YANINA WICKMAYER BEL 91 SR 1

96 F OLIVIA GADECKI AUS 92 1

97 F VIKTORIJA GOLUBIC SUI 93 1

98 F CRISTINA BUCSA ESP 94 1

99 F LAURA SIEGEMUND GER 95 1

100 F JIL TEICHMANN SUI 96 1

101 F ERIKA ANDREEVA 97 1

102 F ANNA BONDAR HUN 98 1

103 F CAROLINE GARCIA FRA 99 1

ALTERNATES

1 F YUE YUAN CHN 101 1

2 F TAYLOR TOWNSEND USA 102 1

3 F YULIIA STARODUBTSEVA UKR 103 1

4 A AOI ITO JPN 104 1

5 F YAFAN WANG CHN 105 1

6 F KAJA JUVAN SLO 105 SR 1

7 F REBECCA MARINO CAN 106 1

8 F ANASTASIA ZAKHAROVA 107 1

9 F LEOLIA JEANJEAN FRA 108 1

10 A SOLANA SIERRA ARG 109 1

11 F HARRIET DART GBR 110 1

12 F ALIAKSANDRA SASNOVICH 111 1

13 F MANANCHAYA SAWANGKAEW THA 112 1

14 F NURIA PARRIZAS DIAZ ESP 113 1

15 F PETRA MARTIC CRO 114 1