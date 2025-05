Jay Vine trionfa nella terza tappa del Giro di Romandia. Il ciclista della Uae Team Emirates ha la meglio nella tratta Cossonay-Cossonay di 183 chilometri, tagliando il traguardo dopo 4h03’35”. Il corridore australiano ha anticipato di due secondi il francese Lenny Martinez della Bahrain-Victorious. Terzo posto per Joao Almeida, ciclista portoghese e compagno di squadra di Vine. La classifica generale vede ancora in testa Alex Baudin della EF Education EasyPost, con Junior Lecerf come diretto inseguitore. Il Giro riprenderà nella giornata di domani con la quarta e penultima frazione della corsa svizzera, la Sion-Thyon 2000. La tappa, lunga 128 chilometri, prevede un arrivo in salita.

ORDINE D’ARRIVO

1 VINE Jay (UAE Team Emirates-XRG) 4h03’35”

2 MARTINEZ Lenny (Bahrain-Victorious) +2″

3 ALMEIDA João (UAE Team Emirates) – XRG st

4 BARRÉ Louis (Intermarché-Wanty) st

5 BETTIOL Alberto (XDS Astana Team) st

6 ROMO Javier (Movistar Team) st

7 EVENEPOEL Remco (Soudal Quick-Step) st

8 PARET-PEINTRE Aurélien (Decathlon AG2R La Mondiale Team) st

9 ONLEY Oscar (Team Picnic PostNL) st

10 RONDEL Mathys (Tudor Pro Cycling Team) st

CLASSIFICA GENERALE

1 BAUDIN Alex (EF Education-EasyPost) 12h45’30”

2 LECERF Junior (Soudal Quick-Step) a 5″

3 VAN EETVELT Lennert (Lotto) a 6″

4 FORTUNATO Lorenzo (XDS Astana Team) a 17″

5 LÓPEZ Juan Pedro (Lidl-Trek) a 17″

6 VINE Jay UAE (Team Emirates – XRG) a 41″

7 ALMEIDA João UAE (Team Emirates – XRG) a 49″

8 MARTINEZ Lenny (Bahrain-Victorious) a 50″

9 EVENEPOEL Remco (Soudal Quick-Step) a 52″

10 TEJADA Harold (XDS Astana Team) a 56″