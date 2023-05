Miami Heat-New York Knicks oggi in tv: orario e diretta streaming Playoff Nba 2022/2023

Miami ospita New York al Kaseya Center in gara-3 dei quarti di finale dei Playoff NBA 2022/2023. Sfida in parità dopo le prime due partite, con gli Heat che si sono imposti in gara-1 sul 101-108 per poi cadere in gara-2 sul 111-105. Miami cercherà ora di sfruttare il valore campo per tornare avanti nella serie. Appuntamento questa sera alle ore 21.30 italiane. La partita sarà trasmessa in streaming sulla piattaforma NBA League Pass.