F1 GP Miami 2023, Sainz: “Qualifiche complicate, non potevamo fare meglio del terzo posto”

“E’ stata una qualifica complicata. Il vento forte ha reso difficile guidare le monoposto, inoltre non è stato semplice trovare feeling con le gomme sull’asfalto“. Così Carlos Sainz al termine delle qualifiche del GP di Miami 2023, terminate al terzo posto. Lo spagnolo della Ferrari ha poi aggiunto: “Non credo che potessimo fare meglio del terzo posto e anche in gara sarà un buon risultato arrivare sul podio. Red Bull molto veloci, ma per tutti gli altri sarà battaglia. A mio avviso giocherà un ruolo cruciale il degrado insieme al caldo“.