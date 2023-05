Cremonese-Spezia 2-0, Semplici: “Sono arrabbiato nero, ma non parlo di sfortuna”

“Sono incazzato nero, vedere la propria squadra giocare con determinazione e uscire a mani vuote per la terza volta consecutiva mi prova una grande arrabbiatura, la squadra ha provato a fare tutto, ci manca il colpo finale”. Questa l’amarezza di Leonardo Semplici, allenatore dello Spezia, dopo la sconfitta pesantissima in casa della Cremonese: “I ragazzi stanno dando tutto quello che hanno, è un momento difficile, ma solo attraverso il nostro lavoro possiamo arrivare all’obiettivo. Bisogna fare punti, non dobbiamo vedere il nome dell’avversario. In questo momento non ci gira bene, non parlo di sfortuna e fortuna, non ci credo. Dobbiamo iniziare a fare qualcosa di più a partire dall’allenatore. Ci proveremo, vogliamo dare un messaggio a tutti: non molliamo di un centimetro, dobbiamo provare a fare qualcosa”.