Los Angeles Lakers-Golden State Warriors stanotte in tv: orario e diretta streaming Playoff Nba 2022/2023

Los Angeles ospita Golden State alla Crypto Arena in gara-3 dei quarti di finale dei Playoff NBA 2022/2023. Sfida in parità dopo le prime due partite, con i Lakers che si sono imposti in gara-1 sul 112-117 per poi cadere in gara-2 sul 127-100. Los Angeles cercherà ora di sfruttare il valore campo per tornare avanti nella serie. Appuntamento stanotte alle ore 2.30 italiane. La partita sarà trasmessa in streaming sulla piattaforma NBA League Pass.