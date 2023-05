F1 GP Miami 2023, risultati qualifiche e griglia di partenza: Stroll fuori già in Q1

I risultati delle qualifiche e la griglia di partenza del Gran Premio di Miami 2023, quinto appuntamento del Mondiale di Formula 1. In attesa di scoprire chi partirà in pole position, è volto al termine il Q1, in cui sono stati esclusi cinque piloti. Si tratta di Norris, Tsunoda, Stroll, Piastri e Sargeant.

LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DI MIAMI 2023

PRIMA FILA

1.

2.

SECONDA FILA

3.

4.

TERZA FILA

5.

6.

QUARTA FILA

7.

8.

QUINTA FILA

9.

10.

SESTA FILA

11.

12.

SETTIMA FILA

13.

14.

OTTAVA FILA

15.

16. Lando Norris (McLaren)

NONA FILA

17. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

18. Lance Stroll (Aston Martin)

DECIMA FILA

19. Oscar Piastri (McLaren)

20. Logan Sargeant (Williams)