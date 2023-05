Ligue 1 2022/2023: il Lens vince il big match contro il Marsiglia e si porta a -3 dal Psg

Prosegue la favola del Lens, che nel match dello Stade Bollaert-Delelis supera per 2-1 il Marsiglia e si riprende il secondo posto della classifica. A quattro giornate dal termine del campionato, i ragazzi di Haise sono in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League ma soprattutto possono ancora sognare il titolo. Servirà un mezzo miracolo dato che il Psg ha tre punti di vantaggio e una partita in meno, ma visto anche il momento di forma dei parigini non è da escludere un finale tutto da vivere.

A decidere il big match sono stati Fofana e Openda, bravi a reagire dopo l’iniziale vantaggio di Sanchez, annullato per un fallo. Il Marsiglia si è svegliato solamente all’88’, accorciando le distanze con Payet ma quando ormai era troppo tardi. L’OM viene dunque scavalcato dal Lens e sarà chiamato a inseguire nel finale di stagione. Negli altri match di giornata, il Reims è tornato alla vittoria battendo di misura il Lille grazie a una rete di Munetsi, mentre il Nizza ha sconfitto per 2-1 il Rennes (Laborde e Moffi a segno per la squadra di casa, Bourigeaud per gli ospiti).